Morre Waldomiro Monteiro, ex-tesoureiro de Rio Branco e Vasquinho

Figura presente no futebol de Americana, ele participou da construção do estádio Victório Scuro

Morreu na manhã desta quarta-feira (12) o contador Waldomiro Monteiro, aos 85 anos, no Hospital São Francisco, em Americana. Ele teve participação no futebol americanense ao trabalhar no Vasco da Gama e no Rio Branco. A causa da morte foi uma infecção urinária, de acordo com familiares, e ele deixa a esposa, duas filhas, três netos e três bisnetos.

Waldomiro Monteiro faleceu aos 85 anos – Foto: Gabriel Pitor / Liberal

Nascido em Monte Mor, Waldomiro se mudou para Americana ainda na infância. Trabalhando sempre na área da contabilidade, atuou durante 50 anos na Têxtil Jacyra e, desde 2007, era tesoureiro da loja Marin Calçados, fundada pelo ex-presidente do Rio Branco Luis Mário Marin, conhecido como Tchida Marin, já falecido, com quem teve relação próxima.

A história de Waldomiro no futebol americanense começou em meados da década de 60. Torcedor e tesoureiro do Vasquinho, também foi secretário de Ítalo Scuro, da Têxtil Jacyra, empresa que bancava o clube, nas obras do estádio Victório Scuro.

Décadas mais tarde, a proximidade com Tchida Marin abriu as portas para que trabalhasse no Rio Branco, como conselheiro-tesoureiro. Tchida assumiu a presidência do Tigre em 1983, permanecendo no comando até 1985. Waldomiro permaneceu no clube até o início dos anos 1990.

Recentemente, de acordo com a família, ele havia enfrentado problemas cardíacos. O corpo de Waldomiro Monteiro será velado nesta quinta-feira (13), das 7h30 às 10h30, no Cemitério da Saudade, em Americana.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.