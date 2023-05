Morre Vágner Benazzi, técnico que fez história no União Barbarense

Treinador comandou o clube no primeiro acesso à elite do futebol paulista, em 1998

Benazzi participou de dois acessos do Leão da 13, em ambos como treinador - Foto: Reprodução - Portuguesa

Técnico responsável pelo primeiro acesso do União Barbarense à elite do futebol paulista, Vágner Benazzi morreu na madrugada desta segunda-feira (22), aos 68 anos. A causa não foi divulgada.

Benazzi participou de dois acessos do Leão da 13, em ambos como treinador. Primeiro, em 1990, levou o clube da terceira para a segunda divisão estadual. Depois, em 1998, comandou o time na escalada para a Série A1.

Segundo o historiador J.J. Bellani, ele treinou o União em 68 partidas – é o sexto técnico com mais jogos pelo clube barbarense.

Bellani classifica Benazzi como o melhor treinador da história unionista. “O União, com ele, sempre foi bom”, afirmou.

O União Barbarense se manifestou por meio de nota em nome do presidente Daniel de Castro, o Gordo, que decretou luto no clube. A nota lembra que o treinador era conhecido como “rei do acesso” e informa que o clube fará um minuto de silêncio no próximo jogo da Bezinha, no sábado.

“Com pesar que nós do União Barbarense, dirigentes e torcedores lamentamos a morte de um dos técnicos mais vitoriosos do União Barbarense. Vamos solicitar um minuto de silêncio na partida de sábado, contra o Colorado Caieiras. Nossos sentimentos aos seus familiares”, disse o presidente.

Nascido em Osasco, o técnico também também esteve à frente de equipes como Bahia, Vitória, Ponte Preta, Guarani e Bragantino. Como atleta, atuou como lateral-direito e passou por clubes como Palmeiras, Portuguesa e Juventude.