Morre Santo Dean, ex-presidente do Flamengo de Americana e fundador do Vasquinho

Santo Dean em entrevista a um documentário. Ex-presidente do Flamengo morreu aos 88 anos - Foto: Gabriel Pitor/Divulgação

Morreu na tarde desta quinta-feira (17), aos 88 anos, o ex-presidente do Flamengo de Americana e fundador do Vasquinho, Santo Dean. Segundo informações da família, o aposentado estava em sua casa, na Vila Santa Catarina, em Americana, quando passou mal e se deitou no quarto. Por volta das 14h ele foi encontrado sem vida e a suspeita é que tenha sofrido um infarto.

Nascido em Cosmópolis, Santo se mudou para Americana em 1945, quando tinha oito anos. Em 24 de abril de 1950, foi um dos responsáveis pela fundação do Esporte Clube Vasco da Gama, o Vasquinho, ainda como time varzeano e formado por adolescentes.

A agremiação se tornaria, posteriormente, uma importante equipe amadora e profissional da cidade. Em 1976, o Vasco mudou a sua denominação para Americana Esporte Clube, que em 1979 fez uma fusão com o Rio Branco.

Embora tenha fundado o cruzmaltino, Santo se tornou presidente — em dois mandatos, de 1978 a 1981 —, jogador e ídolo do Flamengo, que era arquirrival do Vasquinho nos campeonatos amadores. Em sua gestão, foram inaugurados uma sede social provisória, o antigo estádio Ricardo Cia, um campo de bocha, quadra poliesportiva e foi projetada a sede social definitiva, no Jardim Colina.

Foi responsável por resgatar a histórica do Flamengo, que atualmente é um dos clubes sociais mais importantes do município, ao publicar o livro “Flamengo Futebol Clube – Um pouquinho de sua história”, em 2004.

Ele ainda foi suplente de vereador, coordenador de esportes da prefeitura (de 1984 a 1988), presidente da Loja Maçônica União e Fraternidade de Americana (de 1995 a 1997), além de vice-presidente da Sede Náutica e conselheiro do Rio Branco. Trabalhou também como gerente de banco e corretor de imóveis.

Time dos fundadores do Vasquinho, em 1950. Santo é o terceiro agachado, da esquerda para a direita – Foto: Gabriel Pitor/Arquivo pessoal

Ao LIBERAL, o filho de Santo, Edmilson Estanislau Dean, 62, destacou a “maravilhosa” história do pai como esportista, bem como o carinho com a família, principalmente com os bisnetos.

“Era uma pessoa muito boa. Um coração bom, carinhoso. Nunca teve um atrito com as pessoas e ajudava demais a família, as pessoas. Ligava todo dia para as filhas, para os netos e bisnetos. Teve um envolvimento lindo com o Flamengo”, comentou.

Já a esposa, Azenir Cia Dean, 85, recordou que o marido tinha muita proximidade com a comunidade, inclusive com o fundador do LIBERAL, Jessyr Bianco. O advogado e jornalista chegou a receber o Troféu Cacique, idealizado por Santo e entregue pelo Flamengo.

“Ele conversava com todo mundo. Sempre tinha muito carinho com as pessoas”, afirmou Azenir.

Até o fechamento desta matéria, de acordo com a família, ainda não estavam definidos o horário do velório e o local do sepultamento.