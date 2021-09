Morre Juarez, autor do gol que colocou o Rio Branco na elite estadual de 1993

Autor do gol que colocou o Rio Branco na elite estadual de 1993, o ex-atacante Juarez morreu nesta quinta-feira (23), aos 49 anos, vítima do coronavírus (Covid-19). Pelo Tigre, ele jogou 26 partidas e anotou três tentos em 1992, segundo o jornalista e historiador Claudio Gioria.

À época, a equipe americanense já disputava a primeira divisão, mas estava em um grupo com times secundários, que, posteriormente, se transformaria na atual Série A2. Os seis primeiros colocados asseguravam vaga na chave que reunia os principais clubes do Estado.

Ex-jogador chegou a defender a equipe Máster do Timão – Foto: José Manoel Idalgo / Agência Corinthians

Em 25 de outubro de 1992, Juarez Donizete Vieira Telles garantiu a classificação riobranquense ao marcar o único gol da vitória por 1 a 0 sobre o Novorizontino, no estádio Décio Vitta, em Americana.

Revelado pelo Corinthians, o ex-jogador ainda passou por Caxias, Bragantino, Portuguesa Santista, Londrina, América-SP, Figueirense e Flamengo de Guarulhos. Fora do País, atuou na Alemanha, por Union Berlin e Alemannia Aachen, e na Suíça, pelo Grasshoppers. As informações constam no “Almanaque do Rio Branco – O embaixador de Americana”.

No Timão, Juarez teve participação no título brasileiro de 1990. Ele também chegou a defender o time Máster do Corinthians. Em nota, o clube lamentou o falecimento de seu ex-atleta. “Nossos sentimentos aos familiares e amigos neste momento de tristeza irreparável”, escreveu.