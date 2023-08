Morre aos 77 anos Frederico Binhotto, o Pelau, ex-jogador do União Barbarense

Causa da morte foi insuficiência cardíaca e ele foi sepultado na sexta, no Cemitério Campo da Ressurreição

Morreu, na segunda-feira (28), aos 77 anos, o ex-jogador do União Barbarense Frederico Binhotto, o Pelau, em decorrência de insuficiência cardíaca.

Pelau fez carreira no União na década de 60 – Foto: Arquivo Pessoal

Ele foi sepultado nesta terça-feira (29), no Cemitério Campo da Ressurreição, em Santa Bárbara d’Oeste, e era filho de Lauro Binhotto e Sara Maluf Binhott, deixando os filhos Gustavo, Frederico e Carolina.

Nas redes sociais, o filho Gustavo Guardini Binhotto escreveu que o pai gostava de boas risadas e teve uma vida muito boa.

“Foi para o paraíso onde todos nós um dia iremos, pois é a única certeza de que nós temos, e lá ele irá encontrar seus pais (meus avós), onde o receberão de braços abertos e bravos por ele ter ido muito cedo”.

O jornalista esportivo JJ Bellani lembrou que, desde os tempos de garoto, Pelau defendeu as cores unionistas. Zagueiro central de muito vigor físico, fez testes na base de Guarani e Santos, foi aprovado, mas resolveu não sair do futebol barbarense, tendo sido profissionalizado no União na década de 60.