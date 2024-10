Moradores de Americana vão representar o Brasil no Sul-Americano de Rugby League

Fábio Lopes José e Lucas Pereira defenderão a seleção de rugby league na Argentina - Foto: Divulgação

Os moradores de Americana Fábio Lopes José e Lucas Pereira foram convocados para defender a seleção brasileira de rugby league, no Sul-Americano de Rugby League. O torneio será na Argentina, no fim de novembro.

Fábio tem 33 anos e atua pela equipe Tornados, de Indaiatuba. Ele já havia sido convocado para a seleção em 2020, mas, com a chegada da pandemia de Covid-19, acabou não disputando partidas com a amarelinha.

Lucas, por outro lado, tem 24 anos e está em sua primeira convocação. Ele atua pela equipe Poli, de São Paulo. Pela agremiação da capital, o atleta foi campeão paulista neste ano.

O Brasil, que foi campeão das últimas duas edições, irá entrar em campo no dia 29 de novembro, para enfrentar a Colômbia. No dia 1º de dezembro, por fim, será a vez de entrar em ação contra o vencedor do duelo entre Chile e Argentina.

‘Estão prontos’

De acordo com o treinador da equipe, Caio Ozzioli, a convocação foi definida após uma seletiva realizada pela Confederação Brasileira de Rugby League. O técnico, que é ex-atleta, já atuou com a dupla de Americana do rugby.

“Ambos já jogaram ao meu lado e juntos tivemos conquistas estaduais e nacionais. Está na hora deles terem uma chance no cenário internacional e defenderem o País. Acredito muito no desenvolvimento e na garra dos dois. São atletas sérios e que estão prontos para a seleção brasileira”, disse.