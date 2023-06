Moradora de Americana conquista 8º lugar em disputa em Porto Alegre

Bruna Takata participou do Desafio Gaúcho, correndo uma meia maratona e outra completa no fim de semana

A atleta Bruna Takata, moradora de Americana, ficou com a oitava colocação geral feminina na 38ª Maratona Internacional de Porto Alegre, no último fim de semana. Ela competiu na modalidade Desafio Gaúcho, que abrangeu uma meia maratona no sábado (3) e uma maratona completa no domingo (4).

Bruna fechou na oitava colocação geral feminina – Foto: Arquivo Pessoal

A competição teve atletas de todo o Brasil e de outros 15 países. No sábado, Bruna completou os 21 km da meia maratona em 1h49min20s, enquanto no domingo, os 42 km da prova completa foram finalizados em 3h53min37s, totalizando um tempo de 5h42min57s.

A primeira posição da classificação geral feminina ficou com Messalina da Luz, que terminou as provas em 4h49min53s, seguida por Mineia Cristina Vinch, com 4h52min10s. O pódio foi completado por Joice Viana, que finalizou em 5h03min17s.

“Esse resultado foi bem melhor do que eu esperava. A prova tem fama de ser a mais rápida do Brasil, por ser a mais plana e fria, o que favorece os bons resultados. Porém, a temperatura foi diferente do esperado. Além de tudo, venho de uma sequência de muitas maratonas próximas e o alto volume, somado a uma lesão crônica que tenho no quadril, me fizeram largar com uma expectativa de apenas completar a prova”, disse a corredora.

Bruna Takata chegou à 20ª maratona de sua carreira. Até abril do ano que vem, a meta é completar 40. Ela tem apoio da S2 Assessoria Esportiva, da fisioterapeuta Fernanda Giordano e da nutricionista Júlia Salomão.

