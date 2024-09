Morador de Sumaré e nascido em Americana, Galgani é prata nos Jogos Paralímpicos de Paris

Paratleta de 41 anos conquistou a primeira medalha paralímpica da história do Brasil no tiro esportivo

O atirador Alexandre Galgani, com a prata conquistada nos Jogos Paralímpicos de Paris - Foto: Reprodução

Morador de Sumaré e nascido em Americana, Alexandre Galgani levou a região para o pódio dos Jogos Paralímpicos de Paris-2024, na manhã deste domingo (1º). O paratleta de 41 anos faturou a prata no tiro esportivo, na prova R5 (carabina de ar deitado 10 m), na categoria SH2, em que os competidores usam um suporte para a arma.

Essa é a primeira medalha paralímpica da história do Brasil no tiro esportivo. O atirador disputa sua terceira edição dos Jogos – ele esteve no Rio-2016 e em Tóquio-2020.

Na final deste domingo, Galgani fez 254,2 pontos. Ele ficou atrás apenas do francês Tanguy De La Forest, com 255,4. O bronze ficou com o japonês Mizuta Mika, que marcou 232,1.

O morador de Sumaré ainda tem mais uma prova pela frente. Ele volta a atirar nesta quarta-feira, na qualificação da prova R9 (carabina .22 deitado 50 m), às 7h30, com possível final às 10h.

O paratleta já competiu na prova R4 (carabina de ar em pé 10 m), na última sexta-feira, mas terminou a semifinal em 21º lugar e não conseguiu se classificar para a decisão.