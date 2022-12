Morador de SB, Brandão lamenta morte do ex-companheiro Pelé: ‘grande irmão’

Ex-zagueiro jogou com o Rei do Futebol no Santos e disse que ele sempre o incentivava

Na sequência, Brandão, Getúlio e Pelé, durante compromisso pelo Peixe - Foto: Reprodução

Morador de Santa Bárbara d’Oeste, o ex-zagueiro José Cândido de Campos, o Brandão, lamentou nesta quinta-feira (29) a morte de Pelé, com quem jogou por três anos, no Santos.

“Eu já esperava, porque sabia que ele não estava bem, e fico muito triste, porque era um grande amigo, um grande irmão”, disse o ex-jogador, em entrevista ao LIBERAL.

Eles atuaram juntos entre 1959 e 1961. Apenas um ano de idade separava os dois – Brandão tem 81. “Só tem momentos bons. O Pelé, como amigo, como pessoa, como gente, sem comentários. Não tem nada o que falar. Só falar coisa boa”, afirmou.

O ex-zagueiro apontou que Pelé sempre o incentivava. “A gente tinha muita amizade. Pena que o Pelé era cidadão do mundo. A gente não tinha contato mais assim de se ver, de ficar junto. Mas a gente fica muito triste [com o falecimento]”, declarou.

Pelé possibilitou que Brandão conversasse com o Papa João XXIII – Foto: Arquivo / Liberal

Décadas depois, ele pode dizer que atuou ao lado do melhor jogador da história, o único a conquistar três títulos de Copa do Mundo. “Eu tive sorte”, ressaltou.

Encontro com o papa

O Rei do Futebol possibilitou, inclusive, que Brandão conversasse com o Papa João XXIII durante os Jogos Olímpicos de Roma-1960. Quando a Seleção Brasileira chegou à capital italiana, o papa questionou se havia algum jogador do Santos, que fazia sucesso naquele período, principalmente por causa de Pelé.

Brandão, que fazia parte da equipe, foi o único a se manifestar, até porque não tinha mais nenhum atleta do Peixe naquela seleção. A partir daí, o ex-zagueiro e João XXIII se cumprimentaram e conversaram.

O encontro, no entanto, teve uma continuação. Após a eliminação do Brasil na Olimpíada, Brandão se dirigiu até o Vaticano para pegar uma lembrança que o papa havia separado para Pelé.

Chegando a Santos, o ex-zagueiro entregou o presente para o Rei, com quem dividia casa. “A gente morava junto, vivia junto, com o grupinho lá: o Dorval, o Sormani, aquele pessoal”, contou.

Nascido em Monte Mor, Brandão mora em Santa Bárbara há pelo menos 75 anos e surgiu para o futebol no União Barbarense. Também passou por clubes como Grêmio de Porto Alegre e Ferroviária de Araraquara.