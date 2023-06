Morador de Santa Bárbara é campeão brasileiro de jiu-jitsu

O morador de Santa Bárbara d’Oeste André Oliveira Júnior, de 20 anos, foi vencedor do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Esportivo. Neste domingo (25), o atleta conquistou o topo do pódio na categoria pesado faixa branca, em competição disputada no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

André subiu ao lugar mais alto do pódio na disputa nacional – Foto: Divulgação

Promovido pela CBJJE (Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo), o Brasileiro contou com mais de quatro mil atletas inscritos, de acordo com a organização. André Júnior disputou quatro lutas, vencendo três delas por finalização e uma por pontuação.

Ele esteve acompanhado do seu professor, João Peres, que conquistou o terceiro lugar na categoria Master 4 pesado faixa preta. Devido aos bons resultados obtidos no campeonato, André foi graduado faixa azul pelo professor.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.