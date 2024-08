Morador de Americana, Raphael Pereira celebra classificação com o União São João

O treinador Raphael Pereira, morador de americana e atual comandante do União São João, de Araras, celebrou a classificação da equipe para as oitavas de final da Copa Paulista, no último fim de semana. Após deixar o Rio Branco, no fim de maio, o técnico assumiu a equipe na quinta rodada da competição, quando era lanterna do Grupo 3 do torneio, ainda sem nenhuma vitória.

Raphael Pereira celebra classificação com União São João – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Desde então, foram cinco jogos, com duas vitórias, dois empates e uma derrota. A classificação se deu no último sábado (17), quando a equipe de Araras venceu o Rio Claro por 2 a 0, chegou a nove pontos e garantiu a terceira posição da chave.

“Encontramos o grupo desacreditado, na lanterna com apenas dois pontos, com a classificação cada vez mais longe, mas conseguimos reverter a situação”, disse.

Raphael destaca a melhora no sistema defensivo como um dos principais pontos para a vaga ser conquistada. “Ajustamos as questões técnicas e táticas, conversamos com os meninos e, graças a Deus, o resultado começou a aparecer, a confiança voltou e começamos a fazer bons jogos”, completou.

Nas oitavas, o União São João terá pela frente o XV de Jaú. A partida de ida será neste sábado (24), às 15h, em Araras.

