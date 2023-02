Morador de Americana fará estreia no SFT neste sábado

O atleta e morador de Americana Victor Hugo Xavier, de 21 anos, disputará neste sábado (11) o SFT 39 (Standout Fighting Tournament), evento de MMA (Artes Marciais Mistas) realizado em Água Branca. Esta será a segunda luta profissional do atleta na modalidade.

A luta será no card preliminar do evento, contra José Gurilozo, na categoria peso galo, até 61,4 kg. Natural de Madureira, no Rio de Janeiro, o lutador competia kickboxing até dezembro do ano passado, quando fez sua estreia profissional no MMA. Na ocasião, Victor nocauteou seu adversário na categoria 57 kg e despertou o interesse do SFT.

Luta será realizada neste sábado – Foto: Divulgação

Atualmente, essa é a principal organização brasileira de esporte de combate e tem lutas transmitidas na TV aberta pela Band. O convite para a participação no evento veio duas semanas atrás. Para o treinador de Victor, Marcelo Santos, o curto tempo não é o ideal, mas o atleta está preparado para a luta.

“O Victor tem sido um atleta muito dedicado. Ele ganhou nocauteando a primeira luta profissional dele e surgiu essa oportunidade. Ele está muito bem preparado, próximo daquilo que a gente precisava, mesmo não sendo o ideal, já que pegamos a luta com duas semanas. O ideal é pelo menos cinco semanas para deixar o atleta pronto e conhecer o adversário”, disse.

O card preliminar tem início previsto para as 18h. O card principal, por outro lado, começará às 21h30.