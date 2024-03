Morador de Americana fará estreia no MMA profissional neste sábado

O morador de Americana Denis da Cruz, apelidado de Denis Green, fará sua estreia no MMA (Artes Marciais Mistas) neste sábado (23), na Dominium Fighter Championship. A luta será em Jacutinga-MG, contra o argentino Javier Quintero, e tem previsão de início para as 21h. Denis faz parte da equipe Multi Fight, de Americana.

Denis já luta muay thai profissionalmente, agora terá experiência no MMA – Foto: Ivan Teixeira/Rei Fight

Aos 22 anos, Denis é natural de Itajaí-SC, mas se mudou com a família para Americana em 2006. No mundo da luta, está de forma ininterrupta desde 2020 e possui experiência profissional no muay thai. No MMA, ele lutou apenas na categoria semiprofissional. Ao LIBERAL, o lutador se disse pronto para a nova etapa.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“A preparação foi a melhor possível, eu sou um atleta do estilo porradaria, mas para essa luta me preparei tanto para lutar de pé, quanto para lutar no chão. Estou pronto para tudo”, afirmou Denis Green. “Minha expectativa para a luta é de uma grande guerra, pois sei que meu oponente estará muito preparado, assim como eu. Essa luta vai ser um show”, completou.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Nesta sexta-feira (22) foi realizada a pesagem dos atletas para o duelo. Além do MMA, essa edição da Dominium Fighter Championship contará com lutas de boxe e kickboxing. Para o treinador de Denis, Marcelo Santos, o atleta está bem preparado.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

“Foram quase cinco semanas de trabalho intenso. Utilizamos cinco pessoas mais pesadas para trabalhar com ele, foi muito intenso. Ele estava fazendo três treinos por dia, está muito bem preparado fisicamente”, disse o treinador.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.