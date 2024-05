Lutador de Americana conquista vitória no MMA profissional após um ano lesionado

Victor Xavier se recuperou de lesão no joelho e irá disputar o cinturão do Dominium Fighter Championship

O lutador Victor Xavier, morador de Americana, voltou a vencer uma luta de MMA (Artes Marciais Mistas) após um ano afastado por lesão. No último sábado, em Ouro Fino (MG), o atleta da Multi Fight derrotou Gustavo Filhote por decisão técnica e irá disputar o cinturão do Dominium Fighter Championship, na categoria 61 Galos, no próximo mês.

Victor Xavier (sem camisa) retornou ao MMA após um ano lesionado – Foto: Divulgação/Multi Fight

A luta foi disputada, com vitória de Victor no primeiro round e derrota no segundo. No terceiro, ele levou a melhor e recebeu a vitória dos jurados. O lutador destaca a força do adversário, que luta pela Mascote Team, equipe de André Mascote, do UFC (Ultimate Fighting Championship).

“Estava me sentindo muito bem, treinando forte para a luta, a gente já vinha treinando para enfrentar nosso adversário. Era um cara muito forte, de uma equipe conceituada no mundo da luta”, disse Victor.

A vitória teve um sabor especial por conta dos bastidores. Devido a uma lesão no joelho, Victor precisou ficar um ano afastado dos octógonos. “Minha vitória é de todos”, completou.

“Fizemos dois treinos por dia e ele conseguiu imprimir um trabalho muito forte no octógono, estava bem preparado. No terceiro round ele aplicou uma queda no final e se sagrou vencedor. Agora terá a oportunidade de disputar o cinturão”, disse o treinador Marcelo Santos.

Agora, Victor Xavier volta a lutar no dia 22 de junho, em Cabreúva, em busca do cinturão da Dominium Fighter Championship. O duelo será contra Matheus Andrade, que é treinado pelo lutador do UFC Charles do Bronx.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.