Ministra do Esporte entrega ginásio no Parque Bordon, em Sumaré

O espaço, que fica na Avenida Carlos Basso, foi construído com repasses do governo federal, por meio da Caixa

O CIE (Centro de Iniciação ao Esporte) foi inaugurado na manhã desta terça-feira, no Parque Bordon, em Sumaré. A solenidade contou com a presença da ministra do Esporte Ana Moser, do prefeito Luiz Dalben (Cidadania), do deputado Dirceu Dalben, do mesmo partido, e vereadores.

Ministra Ana Moser, ao centro, junto dos alunos do novo espaço e de autoridades políticas da cidade – Foto: Prefeitura de Sumaré / Divulgação

O espaço, que fica na Avenida Carlos Basso, foi construído com repasses do Ministério do Esporte, por meio da CEF (Caixa Econômica Federal).

O ginásio poliesportivo tem arquibancada com 181 lugares, área de apoio (administração, sala de professores, vestiários, enfermaria, copa, depósito, academia e sanitário público) e quadra externa.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“É uma satisfação enorme entregar o CIE cuja função principal é formar cidadãos dentro do esporte. Nossa administração sempre gostou de investir na área esportiva por acreditar que por meio do esporte podemos formar pessoas do bem, seres humanos de caráter”, afirmou o prefeito.

Ginásio do CIE (Centro de Iniciação ao Esporte) fica no Parque Bordon, em Sumaré – Foto: Prefeitura de Sumaré / Divulgação

De acordo com as informações da prefeitura, o objetivo dos Centros de Iniciação ao Esporte é ampliar a oferta de infraestrutura de equipamento público esportivo qualificado, incentivando a iniciação esportiva em territórios de alta vulnerabilidade social.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

No mesmo local são realizadas as atividades e a prática voltadas ao esporte de alto rendimento, estimulando a formação de atletas entre crianças e adolescentes.