O Rio Branco, que precisava de um empate para se classificar, conseguiu seu objetivo quando tudo conspirava contra ele. Foi com um gol aos 58 minutos do segundo tempo, com três jogadores a menos, que o Tigre evitou uma derrota para o Penapolense, fora de casa, neste sábado, e garantiu uma vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha.

Naquele momento, o Rio Branco vinha de um gol sofrido nove minutos antes, aos 49, e se reestabelecia após uma briga generalizada na qual teve dois jogadores expulsos. Mas nada impediu que o Tigre conquistasse a classificação no estádio Tenente Carriço, em Penápolis, com um empate em 1 a 1.

A emoção da reta final, no entanto, contrasta com o início da partida. Durante o primeiro tempo, o jogo foi morno e nenhuma das equipes conseguiu grandes chances de gol. Já no segundo período da partida, o time da casa partiu para ataque.

Precisando vencer para se classificar, o Penapolense se lançou todo, buscando bolas aéreas, e parou diversas vezes no goleiro João Lazzari. Aos 16 minutos, Williams Bahia recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando a equipe americanese com um a menos.

Depois, aos 49, Luan Carlos aproveitou nova bola no alto e cabeceou para o fundo das redes, marcando o gol que eliminaria o Tigre.

Após o gol, uma briga generalizada tomou conta da partida, com jogadores de ambas as equipes trocando socos e pontapés. Controlada a situação, o árbitro Matheus Delgado Candançan expulsou membros da comissão técnica do Penapolense, além dos jogadores Léo Alves e Carlos Iury, do Rio Branco.

Com os ânimos acalmados, a partida prosseguiu por mais alguns minutos, com o Tigre se lançando para o tudo ou nada. Em falta da entrada da área, Denilson finalizou na barreira. Na sequência, Fernando lançou Cauari dentro da área, que ajeitou de cabeça para Luigi, o herói improvável, que finalizou cruzado e marcou o gol da classificação riobranquense.

Com este resultado, o Rio Branco chegou a oito pontos e terminou a terceira fase como vice-líder do Grupo 14, atrás do Catanduva, que fechou na liderança, com 12 pontos.

Assim, o Tigre chega ao mata-mata com a pior classificação geral dentre as equipes classificadas e enfrentará, nas quartas, o Taquaritinga, que tem a melhor campanha.

A primeira partida de mata-mata será no estádio Décio Vitta, em Americana, já no próximo fim de semana. O dia e horário ainda serão definidos pela FPF (Federação Paulista de Futebol), mas a tendência é de que seja no sábado, às 15h.

