Mesmo com um a mais, Rio Branco empata com Ska Brasil e cai para a lanterna

O Rio Branco permanece na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. Na tarde deste sábado (10), o Tigre recebeu o Ska Brasil no estádio Décio Vitta, em Americana, e empatou por 1 a 1. Com este resultado, a equipe caiu para a lanterna do Grupo 4.

A partida, que marcou a estreia do técnico Valmir Israel no comando do time, contou com gols de Carlos Iury, para o lado rio-branquense; e Rafael Lucas, que deixou tudo igual para o time de Santana de Parnaíba. Os dois gols foram marcados em cobranças de pênalti.

No primeiro tempo, a partida foi equilibrada e não contou com grandes inspirações de ambas as equipes. A primeira e única boa chance do Ska Brasil foi com Guilherme Vieira, aos sete minutos, que parou em excelente defesa de João Lazzari. Após isso, o jogo foi brigado no meio campo e contou com maior posse de bola por parte da equipe americanense.

Aos 25 minutos, o Rio Branco chegou ao ataque com Gustavo França, que recebeu dentro da área e foi derrubado. A arbitragem marcou o pênalti. Na cobrança, Carlos Iury cobrou de cavadinha e abriu o placar para o Tigre. Aos 49, o Ska Brasil ficou com um jogador a menos após a expulsão de Matheus Coruja, expulso após falta fora da disputa de bola.

Já na segunda etapa, o Rio Branco não conseguiu aproveitar a vantagem numérica. Mesmo com um a mais, não houve sequer uma chance clara de gol por parte da equipe de Americana que, apesar disso, continuou controlando a posse de bola. No entanto, a partir dos 25 minutos o Tigre sofreu um apagão defensivo e sofreu ao menos duas chances de ter levado o empate.

Aos 27, após falha de comunicação entre os defensores da equipe, Einstein cometeu pênalti em Felipe Carvalho. Na cobrança, Rafael Lucas finalizou alto no canto direito e foi às redes, colocando números finais no placar.

Nos demais jogos do Grupo 4, o Amparo derrotou o União Barbarense por 2 a 1, mesmo placar do confronto entre Paulista e Colorado Caieiras, que foi vencido pelo Colorado. Com os resultados, o Tigre vai a oito pontos e cai para a última posição da chave. O Ska, por outro lado, permanece na liderança com 15 pontos conquistados.

O Rio Branco volta a campo no próximo domingo (18), quando enfrenta o Colorado Caieiras, fora de casa, às 11h. Já o Ska Brasil continuará jogando na RPT (Região do Polo Têxtil). No sábado (17), a equipe de Santana de Parnaíba enfrenta o União Barbarense, às 15h, em Santa Bárbara d’Oeste. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco