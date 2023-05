Meia Maratona do Tivoli Shopping tem inscrições abertas

Prova será no dia 21 deste mês; participantes terão nome e pontuação no calendário nacional de atletismo

Estão abertas as inscrições para a 8ª edição da Meia Maratona do Tivoli Shopping, que será realizada no dia 21 deste mês, com largada no estacionamento do empreendimento, em Santa Bárbara d’Oeste. A corrida de rua, que é organizada pela Chelso Sports e tem apoio da Prefeitura de Santa Bárbara, contará com as distâncias de 5 km, 10 km e 21 km.

Corrida é realizada pela Chelso, com apoio da Prefeitura de Santa Bárbara – Foto: Divulgação

A organização estima a participação de atletas de 110 cidades diferentes. A prova é homologada, ou seja, tem a chancela da FPA (Federação Paulista de Atletismo), além de ter o percurso aferido pela CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo). Por conta disso, os participantes terão seus nomes e pontuações inseridos no calendário nacional de cada distância.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Essa prova é muito tradicional em Santa Bárbara d’Oeste e muito importante não só para o shopping, mas também para os atletas de toda a região. É a única meia maratona da cidade e tem um percurso desafiador, mas também é uma boa opção para quem quer correr sua primeira prova de 21km”, disse Guilherme Celso, diretor executivo da Chelso Sports.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

As inscrições podem ser feitas através do site da Chelso e contam com três categorias, que são compostas por kits. Todas as opções possuem numeral de identificação e chip, água durante a prova e medalha de conclusão. Os valores partem de R$ 89,90 e podem chegar a R$ 199,90, de acordo com o kit e distância escolhida.