Meia Maratona da Avenida Brasil conta com cerca de mil atletas inscritos, diz organização

Prova terá sua 6ª edição no dia 4 de setembro e conta com as distâncias de 5, 10 e 21 quilômetros

A 6ª edição da Meia Maratona da Avenida Brasil já soma cerca de mil atletas inscritos na competição, que acontece no dia 4 de setembro, com largada em frente ao CCL (Centro de Cultura e Lazer), no Jardim São Paulo, em Americana.

As inscrições para as distâncias de 5 km, 10 km e 15 km devem ser realizadas pelo site www.corridaeaventura.com.br e se encerram neste sábado, às 17h59.

Por conta do sucesso das inscrições, os três kits disponibilizados com meias de compressão e duas camisetas já se esgotaram. No entanto, os interessados na corrida têm à disposição o “kit economic”, cujo valor é de R$ 94,90. O atleta terá direito a uma medalha de participação, numeral, camiseta dry-fit e pós-prova.

Evento está em sua 6ª edição – Foto: João Carlos Nascimento-O Liberal

Os kits devem ser retirados pelas assessorias esportivas na sexta-feira, 2 de setembro, das 10h30 às 16h, na Churrascaria Prenda Gaúcha, no Jardim Girassol. Já no sábado, a retirada pode ser feita pelos atletas independentes, também no mesmo local e no mesmo horário.

A largada da prova está prevista para 6h30, no caso dos atletas que vão correr a meia-maratona, e às 6h40 para os corredores de 5 km e 10 km.

De acordo com o organizador do evento, Tiago de Assis Miranda, os corredores precisam ter no mínimo 14 anos, sendo que menores de idade precisam de autorização dos pais. Não há limite máximo de idade para participação.

“Estamos muito otimistas com o número de inscritos até agora, porque esperávamos de 800 a 1,2 mil. Estamos quase lá. Estamos bem ansiosos com o evento, ainda mais após o período mais crítico da pandemia, quando não realizamos corrida”, comentou Tiago.

Ele ainda explicou que a prova tem dois diferenciais nesta 6ª edição. “A nossa diferença este ano é o preço nos kits dos atletas. Percebemos que os valores das empresas que realizam provas estava muito caro e resolvemos promover algo mais em conta, algo que contemplasse tanto os atletas que ganham pódio quanto os outros”, disse.

O idealizador da corrida e proprietário da Prenda Gaúcha, Reinaldo Nascimento, também falou sobre a expectativa para a prova. “Já está tudo pronto e agora é só aguardar a data e dar continuidade no que a gente mais sabe fazer, que é organizar corrida”, comentou.

Reinaldo disse ainda que o pós-prova terá água, frutas e sucos para os atletas que cruzarem a linha de chegada.

PRENDA GAÚCHA

A equipe de corrida da Churrascaria Prenda Gaúcha, que conta com o apoio do LIBERAL, já está se preparando para a competição, de acordo com o próprio Reinaldo Nascimento, que representa o time.

Lucas Bissoli compete na distância dos 10 km, enquanto seu irmão, Luan Bissoli, vai correr os 5 km. Edna Cristina da Silva, outra atleta da equipe, também corre os 5 km.

O time é treinado por André Zappia e conta também com o apoio da Acácia Farmácia de Manipulação, nutricionista Julia Boldrin, fisioterapeuta Marcelo Malteze e Pat Modas.