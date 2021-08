Médicos desaconselham cirurgia e família de Brandão vai devolver dinheiro de vaquinha

O ex-zagueiro Brandão, morador de Santa Bárbara d’Oeste, conseguiu o dinheiro necessário para a realização de uma cirurgia no olho, mas, por recomendação de quatro médicos especialistas, não fará mais o procedimento. A família divulgou a informação nesta quinta-feira (12) e prometeu devolver todo o montante arrecadado.

Ao todo, Brandão recebeu doação de 165 pessoas, por meio de uma vaquinha online, que teve início no dia 5 de junho. A campanha foi noticiada pelo LIBERAL na época.

Ex-atleta recebeu a doação de 165 pessoas durante campanha – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

Na ocasião, havia a esperança de que a cirurgia pudesse salvar um dos olhos do ex-jogador, que teve sua visão prejudicada por causa de uma doença ocular chamada glaucoma. Atualmente, ele só consegue ver luz e estampas.

No entanto, após exames pré-operatórios, chegou-se à conclusão de que o procedimento não teria eficácia.

“Aprendi que existem situações inevitáveis e precisamos passar por elas com coragem e enfrentamento. Não é fácil, mas essa situação me mostrou que não estou sozinho, e tenho a certeza com quem pude e posso contar nesse momento”, afirmou o ex-zagueiro, que jogou com Pelé no Santos e, hoje, tem 79 anos.

Ao todo, a vaquinha arrecadou R$ 24.455. Ciente da situação, o jornalista Milton Neves inteirou o valor, que chegou aos R$ 30 mil necessários. “Nada mais justo que devolver a cada um a quantia doada, já que a cirurgia não acontecerá mais”, disse Ana Rainha, filha de Brandão.