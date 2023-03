MC Daniel é confirmado no Jogo dos Famosos em Americana

Além do "Falcão do Funk", o evento festivo terá também a presença do craque Ronaldinho Gaúcho

O evento festivo “Jogo dos Famosos”, que será realizado no mês de abril, em Americana, e terá a presença de Ronaldinho Gaúcho, entre outras personalidades, anunciou nesta segunda-feira (27) a participação de MC Daniel, o Falcão do Funk.

A partida, cujos ingressos já estão sendo vendidos, acontece no estádio Décio Vitta, no dia 23 de abril, a partir das 11h.

MC Daniel é uma das atrações do Jogo das Estrelas em Americana – Foto: Divulgação

Cheio de carisma, MC Daniel é considerado uma das principais revelações do funk em 2022. Com uma carreira repleta de sucessos já acumula quase 11 milhões de seguidores somente no Instagram.

A lista de confirmados ainda tem nomes como Aloísio Chulapa (ex-São Paulo), Amaral (ex-Palmeiras), Flávio Conceição (ex-Palmeiras), Giovanni (ex-Santos), Túlio Maravilha (ex-Botafogo), Júnior (ex-Palmeiras), Gléguer (ex-Corinthians), Macedo (ex-São Paulo), o ex-boxeador Popó Freitas, o humorista Pedro Manso e outros mais.

Ao final da partida, ainda haverá um show especial com a dupla sertaneja João Lucas & Marcelo.

INGRESSOS

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos através do site Digital Ingressos. Os bilhetes custam R$ 40 (arquibancada) e R$ 60 (cativa) para quem adquirir com antecedência.

Haverá arrecadação de 1 kg de alimento não perecível (não obrigatório). Os alimentos devem ser entregues no dia do evento e serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Americana, assim como parte do dinheiro da bilheteria.