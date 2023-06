Sob o comando de Grippi, o clube soma apenas uma vitória e quatro empates em sete jogos - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Marcus Paulo Grippi não é mais técnico do Rio Branco. A decisão foi tomada na manhã desta segunda-feira (5), em reunião realizada pela diretoria do clube após a derrota no dérbi contra o União Barbarense, no último sábado (3), por 1 a 0. A partida foi realizada no estádio Décio Vitta, em Americana.

Grippi deixa o comando do time após uma vitória em sete jogos, tendo um aproveitamento de 33,3% no Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. Além do único triunfo, a campanha rio-branquense soma quatro empates e duas derrotas.

Com sete pontos ganhos, o clube está na 5ª posição do Grupo 4 e na zona de rebaixamento para a quinta divisão estadual. Esta é a pior campanha do clube na competição desde 2019, primeiro ano em que a disputou. Em todas as edições, o Tigre passou da primeira fase e apenas em 2022 não chegou ao mata-mata.

O próximo técnico ainda não foi confirmado. A expectativa é de que o clube anuncie o novo comandante ainda nesta semana, para que esteja à frente da equipe no jogo deste sábado (9), contra o líder Ska Brasil, no Décio Vitta.

Entre os nomes sugeridos pela torcida, estão Tássio Ferreira, vice-campeão da Bezinha no ano passado com a Itapirense; e João Vallim, que comandou o Votuporanguense na Série A3 deste ano.

Até o fim da primeira fase, o Rio Branco terá mais três partidas, sendo duas contra os adversários diretos em busca da classificação: Colorado Caieiras e Amparo. Para avançar à segunda fase, o Tigre só depende de si, já que atualmente está empatado em pontos com o Amparo, que ocupa a quarta posição – se classificam os quatro primeiros de cada grupo. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco