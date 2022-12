Marcus Paulo Grippi é o novo técnico do Rio Branco

O Rio Branco anunciou nesta sexta-feira (16) a contratação de Marcus Paulo Grippi como novo técnico para a disputa do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. Aos 41 anos, o treinador chega ao clube após trabalhar no Rio Claro em 2022.

O principal trabalho da carreira de Grippi foi na Caldense, onde ficou de 2019 a 2021. Em Minas Gerais, levou a equipe à classificação para a Copa do Brasil de 2021 e semifinal do Campeonato Mineiro de 2020. Além disso, sob seu comando, a Caldense fez a melhor campanha geral da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D em 2019.

Clube usou as redes sociais para anunciar o técnico – Foto: Rio Branco / Divulgação

Junto com ele, chega ao Tigre o auxiliar Andrezão, que teve passagem por Americana entre os anos de 2015 e 2017. Na carreira de atleta, Marcus Paulo Grippi acumulou passagens por clubes do interior de São Paulo como Guarani, Ponte Preta, Mirassol, Independente de Limeira e Primavera.

O trabalho na Caldense foi crucial para a escolha do novo técnico. “O Rio Branco, na busca por inovação, trouxe um técnico que trabalhou com projeto de base da Caldense, chegou em finais de outros estados, é um perfil de técnico jovem, que tem o objetivo de colocar o Rio Branco em séries melhores do que a que estamos ”, afirmou o presidente do clube, Gilson Bonaldo.

Em 2023, o Rio Branco possui apenas a Bezinha em seu calendário. A competição está prevista para ter início em abril, mas a data ainda não foi confirmada pela Federação Paulista de Futebol.