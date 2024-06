Maratonista Hugo Farias, de Americana, tem recorde homologado no Guinness

O maratonista e morador de Americana Hugo Farias teve recorde homologado pelo Guinness World Records, nesta terça-feira (4), por ter a maior sequência de maratonas em dias consecutivos.

Entre 2022 e 2023, o corredor de 44 anos completou 366 provas de 42,195 km em 366 dias seguidos, superando recordes de atletas europeus.

Hugo Farias, quando completou um ano de maratonas diárias – Foto: Clayton Damasceno

A saga de Hugo fez parte do Projeto Propósito, em que ele deixou de lado o trabalho em uma empresa multinacional para se dedicar às maratonas nas ruas de Americana, com o objetivo de inspirar pessoas.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A primeira prova foi no dia 27 de agosto de 2022, enquanto a 366ª aconteceu em 29 de agosto do ano passado.

Ao todo, foram 15,4 mil km percorridos. Desta forma, ele conseguiu superar atletas europeus e se tornar o detentor do recorde de mais maratonas consecutivas. Entre 2010 e 2011, o belga Stefan Engels realizou 365 provas em 365 dias. O inglês Gary McKee atingiu a mesma marca em 2022.

“Eu submeti todas as informações para o Guiness em outubro do ano passado. Eles levaram mais ou menos oito meses para analisar tudo. Era um volume de informação muito grande, com fotos e vídeos de todas as maratonas, reportagens, formulários de testemunhas que me acompanharam, depoimentos meus e registros de relógios que marcavam o trajeto”, explicou Hugo.

Objetivo era inspirar

“Felizmente saiu o veredito, que certificou que, de fato, tudo foi feito conforme as regras e exigências que eles possuem. Fico feliz. O objetivo principal nunca foi esse, era inspirar pessoas e mostrar que pessoas comuns são capazes de fazer coisas incríveis”, disse o maratonista.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Em fevereiro deste ano, ele lançou o livro “Projeto Propósito: nunca é tarde para escrever uma nova história”. A obra conta com 53 capítulos e 366 páginas, apresentando bastidores do ano de corridas ininterruptas.

O livro está disponível para venda na Propósito Store, loja que abriga produtos relacionados ao projeto de Hugo, com o valor de R$ 59,90.

*Estagiário sob supervisão de Rodrigo Alonso