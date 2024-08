Atleta amador de Santa Bárbara disputa Maratona Olímpica de Paris neste sábado

O maratonista amador Altair Rotta, de Santa Bárbara d’Oeste, marcará presença na Maratona Olímpica de Paris neste sábado (10), às 16h. Pela primeira vez desde a profissionalização dos esportes olímpicos, a prova será aberta ao público geral e receberá atletas que não são profissionais.

Altair Rotta estará na primeira edição da Maratona Olímpica aberta ao público – Foto: Divulgação

Como não se tratam de competidores federados, não haverá disputa por medalha. Os 42,195 km da “Marathon Pour Tous” – em português, Maratona Para Todos -, serão percorridos por 20.024 maratonistas amadores. A prova dos profissionais, que valerá medalha, por outro lado, será realizada paralelamente.

Altair é engenheiro e conheceu o mundo das maratonas após sofrer uma lesão ligamentar em 2011. Na ocasião, havia acabado de ser efetivado na empresa na qual trabalha e preferiu não realizar cirurgia, optando por trabalhos de fisioterapia. Após dois anos sem realizar atividades físicas, conheceu a corrida.

“Eu tive o convite para entrar para um grupo de corrida aqui em Santa Bárbara, onde eu comecei a correr. Na época era mais para ganhar confiança, tudo devido ao acidente, e eu comecei a fazer distância entre um poste e outro. Cerca de 30 a 50 metros. Fui pegando gosto. A saúde e a autoestima foram melhorando”, explicou.

A primeira prova de Altair foi em 2015, quando correu 10 km em disputa realizada pelo XV de Piracicaba. Com o desejo de disputar uma maratona completa, foi orientado a ganhar experiência antes de dar o próximo passo.

Altair conseguiu vaga para a prova em 2021 – Foto: Arquivo Pessoal

No currículo hoje estão três maratonas de São Paulo, duas do Rio de Janeiro e uma de Florianópolis. Uma das provas disputadas no Rio foi em 2023, quando finalizou em 5º lugar entre os atletas homens na categoria amador. Na ocasião, percorreu pouco mais de 42 km em 2h38m20s

Caminho até Paris

Em 2021, o barbarense se inscreveu para uma corrida de 5 km em Paris, que valia vaga para a Maratona Olímpica deste ano: competiu e foi aprovado. A prova foi disputada ao lado do maratonista queniano Eliud Kipchoge, bicampeão olímpico e um dos maiores nomes da modalidade.

“Desde 2021 eu tenho aquela ansiedade, a alegria de estar planejando tudo para poder ir para Paris. Agora que está chegando o evento, a ansiedade está tomando conta. De ficar imaginando a hora que chegar lá, de pensar que agora é comigo. Acho que vai ser uma sensação de alegria imensa”, concluiu Altair.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.