Manuela Sega inicia disputa dos Jogos Sul-Americanos da Juventude

A nadadora americanense Manuela Ballan Sega, de 14 anos, inicia nesta quinta-feira (28) a disputa da 3ª edição dos Jogos Sul-Americanos da Juventude, em Rosário, na Argentina. Ela vai competir nas provas dos 50, 100 e 200 m peito, além do revezamento 4×100 m medley.

Na natação, as provas têm as eliminatórias na parte da manhã, a partir das 9h30, e as finais no período da tarde, com início às 16h.

Manuela Ballan Sega compete em quatro provas na Argentina – Foto: Divulgação

Manuela, que é integrante da equipe Natação Americana, tem a primeira disputa já nesta quinta, nos 100 m peito. Depois disso, na sexta-feira (29), ela compete nos 200 m peito e no revezamento 4×100 m medley. Por fim, ela fecha sua participação com a prova dos 50 m peito, no sábado (30).

O técnico de Manuela no time americanense, Fabio Cremonez, destacou a expectativa para as provas, que devem servir para que a nadadora possa adquirir ainda mais experiência e elevar o nível de competição, já que vai estar disputando com atletas mais velhas.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“A expectativa é a melhor possível, ela nadou o Troféu Brasil, conseguiu uma experiência muito bacana, resultados muito bons, e agora ela vem para essa outra competição, que é nova para ela. Tem tudo para ela nadar super bem, amadurecer. E aí o campeonato pode servir para ela como trampolim”, comentou o treinador.

A delegação brasileira conta com 231 atletas total, todos com idade máxima de 18 anos, que competem até domingo (1º), data do encerramento dos jogos. A equipe de natação do Brasil tem 20 nadadores, sendo dez homens e dez mulheres.