Manuela Sega é campeã sul-americana Sub-15 nos 100 m peito

A americanense Manuela Ballan Sega, de apenas 13 anos, é a melhor nadadora Sub-15 do continente nos 100 metros peito. Ela foi a campeã da prova no Campeonato Sul-Americano Juvenil, nesta terça-feira (9), no Peru.

Atleta ainda tem duas provas individuais pela frente na competição continental – Foto: Divulgação

No mesmo dia, a atleta também ajudou o Brasil a conquistar medalha de ouro no revezamento 4×100 m livre feminino. A competição segue até sábado, em Lima. A americanense ainda tem duas provas individuais pela frente: os 50 e 200 m peito, nesta sexta e sábado, respectivamente.

Manuela disputa a categoria Juvenil A, composta por nadadores de até 15 anos. Nos 100 m, ela cravou 1min13s26 e fez dobradinha com a brasileira Ana Beatriz Passaglia, que completou a prova em 1min16s51. O pódio ainda teve a boliviana Naiara Roca, com 1min17s10.

No revezamento, o quarteto brasileiro também contou com Helena Lopes e Rafaela Sumida, além de Manuela e Ana Beatriz. Elas fizeram o tempo de 3min56s77. Vice-campeã, a Argentina alcançou a marca de 4min1s90. As terceiras colocadas foram as equatorianas, com 4min4s29.

Manuela treina na Natação Americana, mas tem competido pelo Corinthians, que mantém uma parceria com a equipe americanense. No Sul-Americano, ela está com a Seleção Brasileira.