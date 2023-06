Manuela Sega bate recorde nacional no Troféu Brasil

Ela fez a melhor marca da história do Brasil na categoria Juvenil 2 nos 100 m peito; competição acontece em Recife

A americanense Manuela Ballan Sega bateu o recorde nacional de sua categoria no Troféu Brasil de Natação, principal campeonato do País na modalidade, nos 100 m peito. Aos 15 anos, ela ficou em sexto lugar na prova, que reuniu atletas de todas as idades, na última terça-feira, em Recife (PE).

Nas eliminatórias, Manuela cravou 1min10s, melhor marca da história do Brasil na categoria Juvenil 2, que neste ano é composta por nadadoras nascidas em 2007 – faixa etária de 15 a 16 anos.

Manuela Sega luta por vaga no Mundial Júnior – Foto: Luiza Celidônio

Ela classificou para a final com o sexto melhor tempo. Na decisão, a americanense ficou novamente em sexto lugar, mas com uma marca inferior à das eliminatórias: 1min10s70. Manuela compete pela equipe Natação Americana, que também levou outros cinco atletas para o torneio.

Todos entraram na piscina nesta terça: Vitor Ballan Sega, de 18 anos, 13º colocado nos 400 m livre; Thays Lira Santos, 15, 22ª nos 200 m borboleta e 36ª nos 400 m livre; Matteo Ramoska, 18, 27º nos 50 m costas; Lucas Scapi Pelegrini, 16, 39º nos 400 m livre; e Isabela Vitor Piragine, 16, 42ª nos 400 m livre.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Revelado pela Natação Americana e nascido na cidade, o atleta olímpico Murilo Sartori, de 21 anos, conseguiu a quinta posição nos 400 m livre, com 03min52s31. Ele representa o Flamengo na competição.

O Troféu Brasil se estende até sábado e serve como seletiva para o Mundial de Esportes Aquáticos, que será em julho, no Japão; para os Jogos Pan-Americanos, marcado para outubro, no Chile; e para o Mundial Júnior de Natação, agendado para setembro, em Israel.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Fabio Cremonez, técnico da Natação Americana, apontou que o resultado de Manuela a coloca perto de uma classificação para o Mundial Júnior.

“A prova da Manuela foi muito boa. Ela conseguiu melhorar mais um pouco. Ela tinha melhorado já, em abril, em dois segundos a melhor marca, e [na terça] melhorou mais meio segundo. E ela está muito perto da vaga para o Mundial Júnior. Precisa esperar o término da competição, mas ela está avançando muito bem em busca desse objetivo”, disse o treinador.

Murilo Sartori, por sua vez, está em busca de uma vaga tanto para o Mundial de Esportes Aquáticos quanto para a disputa dos Jogos Pan-Americanos.