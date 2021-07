Manuela Gonçalez Ganciar disputa torneio profissional

Aos 16 anos, ela participará da primeira Etapa do Circuito Feminino de Tênis, válido pela CBT, em São Paulo

A tenista Manuela Gonçalez Ganciar, de Nova Odessa, disputa neste mês de julho seu primeiro torneio profissional na carreira. Aos 16 anos, ela participará da 1ª Etapa do Circuito Feminino de Tênis, válida pela CBT (Confederação Brasileira de Tênis), no Clube Hípico de Santo Amaro, em São Paulo, de 19 a 25 de julho.

Manuela é a 37ª do ranking nacional da modalidade atualmente – Foto: Divulgação

No início deste mês de julho, em competição realizada em Brasília (DF), também válida pela CBT, Manuela chegou às semifinais do torneio de duplas, ao lado de Helena Caruso Bueno.

Atualmente, a tenista de Nova Odessa é considerada a 37ª do ranking nacional, ocupando a 7ª colocação no ranking paulista da modalidade.

Manuela vem realizado seus treinamentos na Academia Paraíso do Tênis, sob o comando do o técnico Fernando Tavares de Araújo. “os treinos são importantíssimos, pois com eles é possível aprimorar ainda mais o desempenho da tenista”, destacou o treinador.