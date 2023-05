Manuela Ganciar vence ZXperience e segue líder do ranking paulista de tênis

A tenista novaodessense Manuela Ganciar foi campeã da ZXperience Tennis Open Infantojuvenil, disputada entre os dias 10 e 12 deste mês, em Santana de Parnaíba. O título foi conquistado na categoria para atletas de 18 anos.

Manuela segue líder do ranking paulista da modalidade – Foto: Divulgação

Na semifinal, Manuela venceu Yasmim Honda por parciais de 6/0 e 6/2. Já na final, derrotou Gabriela Barros por 6/4 e 6/1. Com o resultado da competição, a atleta de Nova Odessa segue na liderança do ranking da FPT (Federação Paulista de Tênis), com 1.655 pontos, 335 à frente da segunda colocada, Luiza Paradeda.

Uma das metas da tenista para este ano é se manter na primeira posição do ranking estadual na categoria 18 anos. Caso consiga, irá garantir uma vaga na equipe da FPT na Copa das Federações de Tênis, que será disputada no mês de julho, em Uberlândia.

Manuela tem incentivos dos patrocinadores Huehoco ACP do Brasil, Soluções Industriais do Brasil e do Shopping ParkCity Sumaré, bem como dos apoiadores Grupo Aposerv, Estúdio New Corp e da nutricionista Daniela Kokol.

