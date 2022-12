Manuela Ganciar vence a qualificatória para Copa São Paulo

Com os resultados obtidos, a novaodessense encerra o ano ocupando a 3ª posição do ranking estadual

Manuela venceu o Torneio Aberto Infantojuvenil da Sociedade Hípica de Campinas – Foto: Divulgação

A tenista Manuela Gonçalez Ganciar, de Nova Odessa, foi campeã do Torneio Aberto Infantojuvenil da Sociedade Hípica de Campinas, na última sexta-feira (17). A competição serviu como qualificatória para a Copa São Paulo, que será disputada em 2023.

Com os resultados obtidos, a novaodessense encerra o ano ocupando a 3ª posição do ranking elaborado pela FPT (Federação Paulista de Tênis), além da 28ª colocação na lista da CBT (Confederação Brasileira de Tênis).

Agora, Manuela se prepara para as competições que terá pela frente no próximo ano. “Em 2023 novos torneios serão decisivos pra mim, vou me esforçar ao máximo com muitos treinos, concentração e preparo físico”, disse a tenista de 18 anos.

*Estagiário sob supervisão de Bruno Moreira.