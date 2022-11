Manuela Ganciar é campeã do Circuito Infantojuvenil de Tênis

A tenista Manuela Gonçalez Ganciar conquistou, neste fim de semana, o título do Circuito FPT Infantojuvenil na categoria 18 anos. O torneio, que marcou o retorno da atleta de Nova Odessa às quadras, foi realizado pela Federação Paulista de Tênis e disputado no Clube de Campo de São Paulo.

A competição marcou o retorno da novaodessense às quadras após lesão no punho direito. No ranking da CTB (Confederação Brasileira de Tênis, Manuela está na 22ª posição para a sua categoria, enquanto no da Federação Paulista ocupa o 7º lugar, com expectativa de melhora após o título do fim de semana.

No ranking da CTB, Manuela está na 22ª posição para a sua categoria – Foto: Divulgação

Agora, Manuela Ganciar foca na preparação para o Australian Open Junior Series Brazil, que é uma das competições mais importantes do calendário nacional do tênis juvenil. Organizado pela Confederação Brasileira de Tênis, o torneio acontecerá entre os dias 14 e 17 de dezembro, na Rio Tennis Academy, no Rio de Janeiro.

O campeonato reúne os 26 melhores tenistas de até 18 anos. Os vencedores nas categorias masculino e feminino irão disputar a chave principal do torneio, que será em Melbourne, na Austrália, no início de 2023.

*Estagiário sob supervisão de Reginaldo Gonçalves.