Manuela Ganciar começa 2023 com etapas paulistas do Brasileiro de Tênis

A tenista novaodessense Manuela Gonçalez Ganciar começa a temporada 2023 disputando três etapas paulistas seguidas do Campeonato Brasileiro de Tênis, na categoria para atletas de 18 anos. O primeiro compromisso será a 2ª Etapa do Circuito Paulista de Tênis Infantojuvenil, que teve início na segunda-feira (9) e vai até domingo (15), em São Bernardo do Campo. Ela disputará a chave simples e de duplas.

Em seguida, acontecem a 3ª Etapa do Circuito Paulista de Tênis Infantojuvenil e a 31ª Copa São Paulo de Tênis Infantojuvenil, ambas em São Paulo. As competições serão disputadas de 16 a 22 de janeiro e 23 a 26 de janeiro, respectivamente. A Copa São Paulo é organizada pela CBT (Confederação Brasileira de Tênis) e considerada a competição mais importante do calendário infantojuvenil de tênis.

Manuela ocupa atualmente a 29ª posição no ranking da CBT em sua categoria. Ela busca bons resultados neste início de ano para conseguir subir posições. “Espero somar o maior número de pontos nessas três competições, para melhorar ainda mais minha colocação no ranking”, disse.

