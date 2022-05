Manuela Sega comemora os três pódios conquistados em Rosário, na Argentina

A nadadora americanense Manuela Ballan Sega, de 14 anos, comemorou o bom desempenho e os pódios obtidos na disputa dos Jogos Sul-Americanos da Juventude, em Rosário, na Argentina, que para a natação já terminaram no último domingo (1º).

A atleta da equipe Natação Americana defendeu a seleção brasileira e, mesmo competindo atletas de até 18 anos, conseguiu conquistar um ouro, no revezamento 4×100 m medley, e dois bronzes, nos 50 e nos 100 m peito, além de um quarto lugar nos 200 m peito.

Manuela volta da Argentina com três medalhas na bagagem – Foto: Arquivo Pessoal / Divulgação

“Chegar até onde cheguei não foi fácil, mas com toda a experiência de representar meu País em um campeonato sul-americano, de conhecer lugares novos, valeu muito a pena. Gostei muito dos meus resultados, porque sei que chegar aqui não é fácil, e sou grata a todos os envolvidos”, comentou Manuela ao LIBERAL.

Para o treinador dela na Natação Americana, Fabio Cremonez, além dos pódios, a experiência conquistada merece destaque.

“O resultado foi bom, um resultado que dá confiança para seguir trabalhando, é uma competição preparatória até para a competição alvo que a gente vai ter aí, que é o Campeonato Brasileiro Juvenil, em julho, então, para o momento, foi muito bacana, e aí o principal foi ela competir com atletas mais velhas, isso faz com que o atleta amadureça, reflita, tire experiências muito positivas”, destacou Cremonez.

A delegação brasileira nos Jogos Sul-Americanos da Juventude conta com 231 atletas total, com idade entre 14 e 18 anos, que competem até domingo (8), data do encerramento geral dos jogos.

Na natação, que já fechou as disputas, a equipe do Brasil teve 20 nadadores, dez homens e dez mulheres, que conquistaram 44 medalhas, sendo 22 de ouro, nove de prata e 13 de bronze. O time ficou na liderança do quadro da modalidade.