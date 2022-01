Luiz Antônio de Matos assume futebol feminino em Americana

Mandatário está atrás de empresas interessadas em apoiar a associação – Foto: Arquivo / O Liberal

O professor de educação física Luiz Antônio de Matos assumiu neste ano a presidência da Aema (Associação Esportiva Meninas de Americana), entidade que representa o Rio Branco e a Prefeitura de Americana no futebol feminino.

Ele entrou no lugar de Rodrigo Ferraz, cujo mandato terminou em 2021, e ficará até o fim de 2024. Matos já atuava como voluntário na associação.

“A ideia minha para a Aema é fortalecer a questão das leis de incentivo, buscar recursos e formar um time competitivo na área de futebol feminino, montar algo que a gente sempre sonhou, ser referência na região”, disse.

Neste início de gestão, o novo mandatário planeja conversar com o Rio Branco e a Secretaria Municipal de Esportes sobre como ficarão as parcerias daqui para frente.

“Como a gente está chegando, eu quero reestruturar, sentar com todo mundo, sentar com o presidente do Rio Branco, sentar com a Secretaria de Esportes, para a gente definir algumas coisas”, afirmou.

Matos também está atrás de empresas que possam apoiar a Aema por meio de leis de incentivo ao esporte.

Fundada em 2016, a associação, pelo menos até o recesso de fim de ano, realizava suas atividades na Sede Náutica do Rio Branco, segundo o atual presidente. Em 2021, a equipe foi vice-campeã da Taça Band Campinas na Série Prata.