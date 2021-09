Luis Antonio recebeu dica do pai para chutar do meio-campo e fazer golaço

Meia do Rio Branco foi avisado que o goleiro poderia estar adiantado e anotou uma pintura na vitória sobre a Itapirense

Autor de um golaço do meio de campo neste domingo (26), o meia Luis Antonio, do Rio Branco, arriscou o chute após ter recebido uma dica de dentro da família.

Na véspera da partida contra a Itapirense, seu pai, que também se chama Luis Antonio, avisou: “O goleiro vai estar adiantado. Bate por cima do meio-campo”. Ele deu a sugestão por escrito, pelo WhatsApp.

Sugestão foi dada por meio de mensagem, pelo WhatsApp – Foto: Thiago Barreto / Rio Branco

O jogador respondeu: “Vou tentar”. Dito e feito. Aos 6 minutos da etapa final, Luis Antonio viu a bola parada na linha que separa o gramado, bateu dali mesmo e fez o primeiro gol do Tigre no jogo. “Eu fui muito feliz por poder fazer o que ele pediu”, disse o atleta ao LIBERAL.

Até então, a Itapirense vencia por 1 a 0. O confronto, realizado no estádio Décio Vitta, em Americana, terminou com vitória riobranquense por 3 a 2 e marcou o encerramento da primeira fase do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a popular Bezinha.

Titular em todos os jogos anteriores, Luis Antonio foi poupado pelo técnico Bira Arruda nessa última rodada, assim como outros titulares. Ele começou a partida no banco de reservas e entrou em campo na virada para o segundo tempo.

Como o Tigre atuaria com o time praticamente reserva, o pai do meia acreditava que a Itapirense tentaria se atirar para o ataque e que, portanto, o goleiro jogaria adiantado. Ele compartilhou essa informação com o filho, que entendeu o recado e anotou uma pintura.

O gol repercutiu, até mesmo, nacionalmente. “A gente fica até sem palavra com tudo isso que está acontecendo”, afirmou o pai, que tem 47 anos e trabalha como motorista de ambulância em Boraceia.

Jogador se desenvolveu com a ajuda do pai – Foto: Arquivo pessoal

Ele já jogou futebol varzeano e sempre teve influência na carreira do filho. Inclusive, ajudou o meia do Rio Branco a aperfeiçoar sua batida na bola.

“A gente mora do lado do estádio, na cidade aqui. A gente sempre ia no campo, e eu levava ele. Ele ficava chutando, e eu percebi que ele tinha uma habilidade para bater na bola desde pequeno”, contou.

Os treinos deram resultado. Hoje, Luis Antonio é um dos artilheiros do Tigre na Bezinha, com cinco gols. Inclusive, ele teve um gol de falta repercutido pela FPF (Federação Paulista de Futebol) nas redes sociais.