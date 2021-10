Luciano Fernandes, de SB, é vice-campeão do Brasileiro Regional de Wrestling

O lutador Luciano Raimundo Fernandes, da Secretaria de Esportes de Santa Bárbara d’Oeste, conquistou duas medalhas de prata no Campeonato Brasileiro Regional de Wrestling – Região 3 no último sábado (16), em Goiânia (GO).

O atleta foi vice-campeão no estilo livre até 86 kg e no estilo greco-romano até 82 kg – nesse último, não se pode aplicar golpes com as pernas. Ele disputou a categoria Sênior, que reúne os principais competidores da modalidade.

Atleta barbarense disputa a categoria Sênior, que reúne os principais competidores – Foto: Divulgação

“É emocionante. Pelo pouco tempo de treinamento que a gente vem fazendo por causa da pandemia, fiquei satisfeito com o resultado”, disse.

Aos 46 anos, Luciano também destacou a diferença de idade em comparação aos adversários. “Para lutar com a criançada, com a molecada, não é fácil não. Eles estão com toda a energia”, afirmou.

O torneio reuniu representantes de dez estados mais o Distrito Federal e aconteceu no Campus Marambaia da Universidade Federal de Goiás.

A CBW (Confederação Brasileira de Wrestling) criou o Brasileiro Regional neste ano, com o objetivo de levar a modalidade a um maior número de regiões e descentralizar as competições. Ao todo, há cinco etapas.

A primeira aconteceu em Manas (AM), em setembro. Por falta de recursos, Luciano não participou do evento. Também haverá disputas em Maceió (AL) e Cubatão (SP), nos dias 13 e 20 novembro, respectivamente; e Santa Luzia (MG), em 4 de dezembro.

O lutador de Santa Bárbara já confirmou presença nos eventos paulista e mineiro. “Se Deus quiser, nós vamos trazer o ouro para Santa Bárbara d’Oeste”, comentou.

Paralelamente, Luciano também compete no jiu-jitsu. Inclusive, ele disputará o Mundial da modalidade em 25 de novembro, em São Paulo. “O objetivo meu ainda, no futuro, é disputar o MMA”, declarou.