Lucas e Luan Bissoli conseguem duas dobradinhas nos Jogos Regionais em Mococa

Irmãos que representam Americana dominaram as disputas dos 5 mil metros e dos 800 metros nesta segunda

Os atletas e irmãos Lucas e Luan Bissoli conquistaram nesta segunda-feira duas dobradinhas na disputa da 65ª edição dos Jogos Regionais do Interior, que estão sendo realizados em Mococa.

Com Lucas levando o outro e Luan a prata nas duas oportunidades, a dupla – que faz parte da equipe de atletismo da Churrascaria Cristal Grill, mas correu defendendo Americana – dominou as provas dos 5 mil metros e dos 800 metros na competição regional.

Lucas, com a medalha de ouro, e Luan, com a prata – Foto: Divulgação

Com o resultado, eles conquistaram o índice para a disputa dos 5 mil metros para os Jogos Abertos do Interior, que terão sua 85ª edição realizada entre 2 e 14 de outubro, em São José do Rio Preto.

Nesta terça a dupla volta a competir nas provas dos 10 mil metros e dos 1.500 metros.

A 65ª edição dos Jogos Regionais acontece em cidades-sede divididas em oito regiões esportivas do Estado. Atletas de 40 municípios disputam 23 modalidades.

Americana faz parte da 4ª região esportiva (Campinas, Rio Claro e São João da Boa Vista), com sede em Mococa.

A cidade estará representada nas seguintes modalidades: atletismo feminino e masculino (individual), badminton masculino (individual), basquete feminino e masculino, biribol masculino (equipe), ciclismo feminino e masculino (individual), damas feminino e masculino (equipe), futebol masculino, futsal masculino, ginástica rítmica feminina (individual), handebol masculino e feminino, judô masculino (individual), karatê feminino e masculino (individual), malha misto (equipe), natação feminino e masculino (individual), tênis feminino e masculino (equipe), tênis de mesa feminino e masculino (equipe), vôlei de praia feminino (equipe), vôlei feminino e masculino e xadrez masculino (equipe).