Lucas Dé encerra participação no Chico Piscina com novo recorde de campeonato

Representando a seleção do Estado de São Paulo, atleta da Natação Americana disputou três provas e foi recordista em todas elas

Lucas Dé foi o destaque mais uma vez na competição em Mococa - Foto: Elieser Mota

Lucas Dé encerrou a participação no 56º Troféu Chico Piscina, em Mococa, de forma perfeita: foram três provas e três recordes quebrados. Nesta quinta-feira (17), último dia de competições, o atleta da Natação Americana quebrou o recorde de campeonato nos 100 m livre da categoria Infantil. No torneio, ele representa a seleção do Estado de São Paulo.

Na prova desta quinta, Lucas Dé finalizou os 100 m em 52s04, garantindo a melhor marca da prova no Chico Piscina, superando o outro americanense e cria da Natação Americana: Murilo Sartori. Em 2016, o hoje atleta do Flamengo terminou a prova em 52s87.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Ano passado, enquanto ainda competia pela categoria Infantil 1, Lucas Dé se tornou o recordista brasileiro nos 100 m, com tempo de 52s72. Agora, pela Infantil 2, busca superar o recorde novamente de Murilo Sartori, que nadou em 51s92, em Aracaju, em 2016. No Chico Piscina, a categoria infantil é unificada entre 1 e 2.

Outros recordes

Nesta semana, Lucas Dé conquistou outros recordes no torneio. Nesta quarta, o nadador finalizou os 200 m livre em 1m52s59 – o que garantiu o recorde brasileiro da categoria. Ele concluiu a prova seis segundos à frente do segundo colocado.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Antes, na terça, outro recorde para ele. Nos 400 m livre, encerrou a prova em 4m01s46, se tornando o recordista da categoria no Chico Piscina. Para quebrar a melhor marca de todo o País, 4m00s96, faltou menos de um segundo.

Natação Americana

Além de Lucas Dé, a Natação Americana foi representada por Anna Dian, Rafael Rocha e pelo técnico Fabio Cremonez. Anna foi finalista dos 200 m livre e 400 m livre infantil, enquanto Rafael esteve na decisão dos 50 m livre, 100 m borboleta e 100 m livre juvenil.