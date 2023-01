Luan Chileno recebe convites dos Estados Unidos e mira entrar no UFC

Tetracampeão mundial de muay thai, o americanense Luan Aguirre Elias, conhecido como Luan Chileno, recebeu convites de cinco academias dos Estados Unidos para a temporada 2023, entre elas estão a American Top Team/Team Lima e a Brazilian Top Team.

Ele desembarcou no país norte-americano na última quinta-feira (12), visa chegar ao UFC (Ultimate Fighting Championship) o quanto antes.

Luan Chileno tem como objetivo entrar no UFC o quanto antes – Foto: Divulgação

O lutador de 32 anos foi convidado para integrar a equipe profissional de atletas de MMA (Artes Marciais Mistas) das academias, além de atuar como professor.

No último ano, ele se acertou com o empresário Alex Davis, que agencia nomes importantes da luta brasileira, como Thiago Marreta, Edson Barboza, Amanda Ribas, além de Antônio Cara de Sapato, que recentemente foi anunciado como participante do Big Brother Brasil 2023.

“Minha expectativa aqui nos EUA é focar 100% na minha carreira no MMA. Tenho alguns convites daqui de grandes times, vou dar o meu melhor para que eu possa chegar onde eu quero. A cada dia que passa, meu objetivo se torna mais próximo e mais real. Pretendo estar no UFC até o final do ano, ou mais tardar ano que vem. Com um bom empresário e um bom time, creio que isso não será problema”, disse o lutador ao LIBERAL.

Luan afirma ainda que pretende aprimorar sua escola, a BCHAMP, com os conhecimentos que adquirir nos Estados Unidos. “Minha academia no Brasil continua funcionando e, com a minha vinda para os EUA, pretendo ir e voltar frequentemente e, com isso, melhorar ainda mais a qualidade técnica dos treinos na academia, trazendo o melhor para meus alunos e professores”, completou.