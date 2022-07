Luan Chileno conquista vitória em evento de MMA em Curitiba

Lutador americanense venceu por finalização a disputa na categoria até 93 kg do Face The Danger

O lutador americanense Luan Chileno, de 32 anos, conquistou no último final de semana uma vitória na competição de MMA (Mixed Martial Arts) Face The Danger, na cidade de Curitiba, no Paraná.

Ele venceu o lutador Lucas Prado por finalização, ainda no primeiro round, após aplicar uma guilhotina no adversário. A luta foi disputada na categoria até 93 kg.

Luan venceu por finalização, ainda no primeiro round – Foto: Divulgação

“Para mim foi muito importante, por estar há um bom tempo parado na questão da trocação de luta de MMA e Muay Thai. Eu havia lutado o Mundial de Jiu-Jitsu, mas eu estava parado desde 2019, quando foi a minha última luta, na China. Para mim foi uma volta muito boa”, destacou Luan.

“Meu sonho é entrar no UFC, então estou fazendo um trabalho para poder chegar lá e, para isso, eu preciso somar vitórias, então é isso que eu estou fazendo”, completou.

Antes dessa luta em Curitiba, Luan tinha agendado para março deste ano um combate na Rússia, onde ele morou por cinco meses, mas que foi cancelado por conta da guerra na Ucrânia.

Agora, Luan espera fazer ao menos mais uma luta até o final do ano e, depois disso, seguir para o Estados Unidos, de onde recebeu convites para treinar. O objetivo é assinar com algum evento renomado do MMA.

Para a disputa em solo paranaense, o lutador de Americana teve os patrocínios de Kanzen Culinária Japonesa, MA33 Seminovos, Integra Americana, Gelo Art, Hilquias Hair, Nohashi Sushi Bar, Beto Car Detail e Rancho Manacás.