Lions Athletic Club vence primeira edição do Amador Feminino de Americana

Equipe derrotou o Bola na Rede por 1 a 0 na final, disputada no Centro Cívico; terceiro lugar ficou com Sporting ZNC

A primeira equipe campeã da história do Campeonato Amador Feminino de Americana é o Lions Athletic Club. Na manhã deste domingo (30), o time venceu o Bola na Rede por 1 a 0, em final realizada no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico.

O domingo foi inaugurado com as disputas das semifinais. Antes de chegar à final e ser campeão, o Lions derrotou o Guanabara por 5 a 2, enquanto o Bola na Rede venceu o Sporting ZNC por 2 a 1 no outro lado da chave. Na disputa pelo terceiro lugar, o Sporting bateu o Guanabara por 3 a 2.

Lions Athletic Club vence a primeira edição do Amador Feminino de Americana – Foto: Divulgação/Prefeitura de Americana

Tanto o Lions Athletic Club quanto o Bola na Rede tiveram as defesas menos vazadas do Amador Feminino, com três gols sofridos cada. Já a artilheira da competição, por fim, foi Caroline Mendonça, do Guanabara, que balançou as redes sete vezes.

“Estamos muito orgulhosos com a realização deste evento inédito em Americana, o primeiro campeonato de futebol feminino organizado pelo poder público. As meninas deram um show em campo e mostraram que a modalidade só tem a crescer cada vez mais em nossa cidade. Parabéns à equipe da secretaria pela organização, ao Lions pelo título e a todos os times pela participação”, disse o prefeito Chico Sardelli (PL).

“Foi um domingo de muita festa e alegria no nosso Centro Cívico, com excelentes jogos e muita dedicação por parte das meninas. Esperamos que esta primeira edição do Amador Feminino sirva como incentivo para atrairmos cada vez mais jogadoras ao nosso campeonato, fazendo com que ele cresça a cada ano. Parabéns às campeãs e a todas que participaram da competição”, completou o secretário de Esportes, Pedro Peol.

