LIBERAL recebe prêmio da Aceesp pela cobertura esportiva em 2022

Jornal foi premiado e cerimônia realizada no Museu do Futebol, em São Paulo, na noite de segunda-feira

O LIBERAL recebeu na noite desta segunda-feira (30) o prêmio do 39º Troféu Aceesp (Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo), pela cobertura esportiva no ano de 2022. A cerimônia foi realizada no Museu do Futebol, no estádio do Pacaembu, em São Paulo.

O evento é feito anualmente pela entidade e o LIBERAL foi representado pelos editores Guilherme Magnin e Reginaldo Gonçalves, além do repórter Rodrigo Alonso. O prêmio é um reconhecimento da categoria aos jornalistas e veículos de comunicação que se destacaram ao longo do ano.

Da esquerda para a direita, Rodrigo Alonso, Guilherme Magnin e Reginaldo Gonçalves – Foto: Arquivo Pessoal

Na edição de 2022, a mídia esportiva do interior foi incluída na premiação pela primeira vez, assim como a do litoral. O LIBERAL foi eleito como um dos melhores na categoria Jornal/Site do Interior, ao lado do Correio Popular, de Campinas; Diário do Grande ABC, de Santo André; e do Jornal de Piracicaba.

Em seu caderno de esportes, o jornal cobre a rotina de Rio Branco e União Barbarense, que representam a RPT (Região do Polo Têxtil) no futebol, além de atletas de outras modalidades que carregam o nome da região mundo afora, como natação e atletismo.

Homenagem

O narrador americanense Jota Júnior também foi premiado na categoria Honra ao Mérito, por conta dos 50 anos de carreira. Contudo, ele não pôde comparecer à cerimônia e quem recebeu o troféu em seu nome foi Reginaldo Gonçalves.