Leonardo Pessina conquista medalhas em torneio de jiu-jitsu em Brasília

Atleta de Santa Bárbara alcançou o lugar mais alto na categoria faixa preta Master 3 até 97 kg NoGi - Foto: Divulgação

O americanense Leonardo Pessina conquistou três pódios no Brasília International Open de jiu-jitsu, realizado no último sábado (3), no Ginásio do Cruzeiro, em Brasília. Pessina alcançou o lugar mais alto na categoria faixa preta Master 3 até 97 kg NoGi (sem kimono), o segundo lugar na categoria Master 3 faixa preta até 100 kg, com kimono, e terceiro lugar na Master 3 faixa preta absoluto sem kimono.

Esse foi o terceiro torneio disputado por Leonardo após se recuperar de uma cirurgia para reconstrução do manguito, depois de romper 100% do ligamento do ombro direito. “No geral foi um excelente resultado, pois é minha terceira competição após a cirurgia feita esse ano e consegui subir várias posições no ranking mundial NoGi”, disse ao LIBERAL.

No ranking NoGi, que é a categoria sem kimono, elaborado pela IBJJF (International Brazilian Jiu-Jitsu Federation), subiu 61 posições após os resultados do fim de semana, passando a ocupar agora o 20º lugar. No ranking nacional da CBJJ (Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu), o atleta subiu onze lugares e agora é 22º colocado.

A competição encerrou o calendário de 2022 para o americanense, que vive há 14 anos em Santa Bárbara. Para 2023, Leonardo trabalha para participar do Rio Summer International Open, que acontecerá nos dias 14 e 15 de janeiro.