Leandro Mehlich se torna o 100º técnico a comandar o Rio Branco na história

O técnico Leandro Mehlich se tornou no último sábado (15) o 100º treinador a comandar o Rio Branco desde o retorno do clube ao futebol profissional, em 1979. A marca foi alcançada na vitória por 1 a 0 diante do Primavera, no estádio Décio Vitta, em Americana, pela primeira rodada da Copa Paulista.

Ao LIBERAL, o comandante do Tigre afirmou estar surpreso com a notícia. “É uma honra, estou muito feliz, é um número expressivo. Saber que vários treinadores importantes passaram por aqui e fizeram suas marcas, e eu estou tendo o privilégio de ser o centésimo comandante do Rio Branco Esporte Clube”, disse.

Leandro Mehlich se torna 100º técnico a dirigir o Rio Branco – Foto: Lucas Ardito/Liberal

Entre os treinadores importantes citados por Mehlich, se destacam Afrânio Riul, Cassiá e Carlos dos Santos, que são os três técnicos com mais jogos à frente do Tigre. Foram 133, 78 e 66 partidas, respectivamente. A lista ainda conta com Lula Pereira, que tem 64 jogos, Zé Teodoro, com 58, e Cilinho, com 57 partidas. Antes deles, o primeiro técnico a comandar o Rio Branco na volta em 1979 foi Luiz Bocucci Netto, conhecido como Boca.

O atual treinador do Rio Branco chegou ao clube durante a primeira fase do Campeonato Paulista Série A4, para ocupar a função de coordenador técnico. Após a competição, que terminou com título riobranquense e acesso à Série A3, o profissional foi confirmado no cargo, enquanto Raphael Pereira deixou o clube.

“Espero que eu possa fazer um bom trabalho e deixar meu legado aqui. Agora já posso pedir uma camisa para o Brenno [Presotto, gerente de futebol] com o número 100”, brincou. “Espero que a gente consiga bater mais marcas e ter mais números para elevar o meu nome e o nome do Rio Branco mais para cima ainda”, completou.

Copa Paulista

No que diz respeito às quatro linhas, o treinador prepara a equipe para a próxima partida da Copa Paulista. Neste sábado (22), o Tigre enfrenta o Capivariano, às 15h, em Capivari, pela segunda rodada da competição. Com três pontos, o alvinegro divide a liderança do grupo 4 com o São Bento, com três pontos cada.

*Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco.