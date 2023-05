Lateral que rendeu milhões para o Rio Branco recebe 1ª chance na seleção

O lateral-direito Vanderson, de 21 anos, que rendeu milhões para o Rio Branco, foi convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira neste domingo (28). Atualmente, o jogador defende o Monaco, da França.

Ele atuou em 2018 na base do Tigre, que ficou com 9% dos direitos econômicos do jogador após a transferência dele para o Grêmio de Porto Alegre. Em janeiro de 2022, o atleta deixou o clube gaúcho rumo ao Monaco, numa negociação fechada em 11 milhões de euros (R$ 67 milhões na cotação da época).

O Rio Branco, portanto, teve direito a aproximadamente R$ 6 milhões. O valor ajudou o Tigre a quitar 70 dívidas trabalhistas, conforme o LIBERAL noticiou em outubro.

Vanderson jogou no clube durante uma temporada, no time Sub-17. Quem o levou para o Grêmio foi Erivelton Lima, observador técnico da base do Tricolor. Ele viu o garoto num dérbi contra o União Barbarense, pela 13ª rodada do Campeonato Paulista da categoria, em Santa Bárbara d’Oeste. Por incrível que pareça, a equipe americanense perdeu aquele jogo por 6 a 0.

“O comportamento mental dele e com a bola no último terço do campo foi um dos fatores que me chamaram muita atenção”, disse Erivelton em março de 2021, em entrevista ao LIBERAL.

Ao todo, o técnico interino da seleção, Ramon Menezes, chamou 23 jogadores para os amistosos contra Guiné e Senegal. Os jogos serão em Barcelona, na Espanha, e Lisboa, em Portugal, nos dias 17 e 20 de junho, respectivamente.