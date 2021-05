Lançamento de camisetas reúne familiares de Décio Vitta

Herdeiros do personagem que deu nome ao estádio compareceram na loja do Rio Branco no último sábado (1º)

A homenagem ao estádio Décio Vitta, que completou 44 anos no último sábado (1º), contou com a presença da família do personagem que deu nome ao local. Os familiares prestigiaram nesse mesmo dia, na loja do Rio Branco, o lançamento das camisetas comemorativas do aniversário do antigo Riobrancão.

Em visita, família posou para foto em volta do busto de Décio Vitta – Foto: Thiago Barreto / Rio Branco

O evento reuniu a filha Renata Maria, o filho Décio Vitório, sua esposa Zuleika Soares, os netos Patrícia, Raphael e Décio Neto, além de bisnetos. Eles compraram os produtos e foram até o gramado do DV, acompanhados de Claudio Bonaldo e Thiago Barreto, dirigentes do clube.

“Foi um dia de muitas lindas memórias da família Décio Vitta”, escreveu o Tigre, em nota. “Muita história relembrada de um passado que muito honra todos nós”, acrescentou.

O primeiro jogo no DV, à época chamado de Riobrancão, aconteceu no dia 1º de maio de 1977, com vitória do AEC (Americana Esporte Clube) sobre o Taubaté, por 2 a 0.

Em 1986, o estádio herdou o nome de Décio Vitta, presidente do Rio Branco de 1980 a 1982 e integrante da comissão que iniciou a construção do local. Ele morreu em 1990, aos 69 anos.

Há duas camisetas alusivas aos 44 anos da inauguração. Uma delas é preta e tem, nas costas, uma foto da torcida do Tigre nas arquibancadas do DV. A outra, de cor cinza, possui uma imagem da cativa.

Os produtos estão à venda por R$ 89,90 cada, na loja do Rio Branco, localizada nas dependências do estádio. O estabelecimento fica aberto aos sábados, das 9 às 13 horas.