Justiça suspende audiência pública sobre tombamento do estádio Antônio Guimarães

O juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Santa Bárbara d’Oeste, Thiago Garcia Navarro Senne Chicarino, determinou nesta quinta-feira (24) a suspensão da audiência pública que discutiria o tombamento histórico do estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, arrematado por R$ 11,3 milhões em leilão devido a processos trabalhistas, realizado em dezembro de 2021.

Estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães foi arrematado em leilão em 2021 – Foto: Arquivo / Liberal

A audiência estava marcada para as 19h desta quinta, na Câmara de Santa Bárbara, após solicitação do vereador Carlos Fontes (União Brasil) e convocação feita pelo presidente da Casa, Paulo Monaro (MDB).

Um grupo de 10 atletas e credores do União Barbarense, que não foi convidado para a reunião, entrou na justiça e conseguiu a decisão liminar (temporária), da qual ainda cabe recurso.

Na ação movida pelos advogados Thiago e Filipe Rino, a alegação é de que o processo de realização da audiência pública não respeitou ao rito previsto na LOM (Lei Orgânica do Município).

De acordo com o artigo 174 da lei, é necessário que a audiência seja divulgada ao menos em dois órgãos de imprensa de circulação local com no mínimo 15 dias de antecedência à realização.

O encontro foi publicado pela 1ª vez no Diário Oficial eletrônico da câmara em 19 de agosto de 2023, apenas cinco dias antes de ser realizado nesta quinta.

Decisão

“É plausível o direito invocado, porquanto potencialmente ilegal a designação da audiência pública pela autoridade coatora sem a observância do prazo mínimo de quinze dias de antecedência para divulgação da data designada, tal como determina o art. 174 da Lei Orgânica do Município de Santa Bárbara d’Oeste”, escreveu o juiz na decisão.

“É possível vislumbrar que o ato impugnado está em dissonância com o princípio da legalidade, um dos pilares do Estado Democrático de Direito, princípio esse que rege que a administração pública, representada pelas autoridades públicas, somente pode agir dentro dos parâmetros permitidos pela legislação”, completou.

A Procuradoria Jurídica da câmara chegou dar um parecer orientando a presidência quanto ao cumprimento do prazo de 15 dias.

Procurada pela reportagem do LIBERAL, a Câmara de Santa Bárbara se pronunciou em nota, por meio do presidente Paulo Monaro (MDB).

“Decisão judicial não se discute, se cumpre. Por isso estamos reagendando essa audiência para o próximo mês. Queríamos apenas discutir a possibilidade de tombamento, para evitar a demolição do estádio. Nunca fomos contrários ao pagamento das dívidas, por isso nos surpreendemos com essa liminar”, justificou Monaro.

Estádio foi arrematado em 2021, mas clube tenta recursos

O estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, até então de propriedade do União Barbarense, foi arrematado em dezembro de 2021, após leilão em virtude de um processo piloto composto por cerca de 80 ações trabalhistas contra o clube, que totalizam uma cobrança de aproximadamente R$ 15 milhões.

A proposta de R$ 11,13 milhões pelo estádio foi aceita pela Vara do Trabalho de Santa Bárbara d’Oeste, em decisão publicada no dia 1º de dezembro pela juíza Mari Angela Pelegrini.

O União, representado pelo advogado Régis Godoy, apresentou uma série de recursos na tentativa de impugnar o valor do arremate.

Em julho de 2023, o presidente do TST (Tribunal Superior do Trabalho), ministro Lelio Bentes Corrêa, rejeitou um pedido do clube para anular a venda dos seus bens. O tribunal é a última instância da Justiça do Trabalho.

Recentemente, o Leão da 13 apresentou um pedido para que a decisão de Lelio seja analisada por um conjunto de ministros da corte superior. O pedido aguarda decisão.

O tombamento do estádio seria de responsabilidade do Codepasbo (Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Santa Bárbara d’Oeste), que não vê interesse arquitetônico no local.