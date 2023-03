Justiça aceita pedido de recuperação judicial do Rio Branco

A Justiça de Americana aceitou um pedido de recuperação judicial do Rio Branco e, como consequência, suspendeu todas as ações judiciais movidas contra o clube. A decisão foi proferida pela 2ª Vara Cível nesta semana.

Agora, cabe ao Tigre elaborar um plano para pagamento de seus débitos. O planejamento será montado dentro dos próximos dois meses, conforme consta no processo.

Presidente do Tigre, Gilson Bonaldo destacou os benefícios – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

O passivo sujeito à recuperação judicial soma R$ 6,69 milhões, valor dividido da seguinte forma: R$ 266,5 mil de dívidas trabalhistas; R$ 4,4 milhões para credores quirografários, ou seja, que não gozam de preferência em relação aos demais; e R$ 1,98 milhão para micro e pequenas empresas.

“As ações que pegam a gente, que estornam o clube, são de 2015 para trás. De 2008 até 2015”, disse o presidente do Rio Branco, Gilson Bonaldo, ao LIBERAL.

Ele apontou que, com a recuperação judicial, o clube escapará dos juros e não deverá mais correr o risco de ter os patrocínios bloqueados pela Justiça.

“Quando você tem a recuperação judicial, você consegue ter capitação de recurso para que você possa chamar os credores, negociar, fazer parcelamento, pagar com condições de não ser tomado pelos juros”, declarou.

“O cenário melhora. Você sai de uma desvantagem de que não tem como negociar. Agora, você tem uma condição de negociar e ter dinheiro para que possa gerir o dia a dia. Não é um dinheiro que vai chegar e vai ser tomado, vai ser bloqueado como era antes”, afirmou.

No processo, o Rio Branco é representado pelo advogado Jean Rodrigo Cioffi, do escritório paulistano JRCLaw, especializado em direito empresarial e desportivo.

Segundo ele, os clubes de futebol passaram a ter legitimidade para requerer a recuperação judicial graças à Lei da SAF (Sociedade Anônima do Futebol), sancionada pelo governo federal em 2021.

O Tigre, inclusive, está em vias de constituir sua SAF. A diretoria aguardava apenas a recuperação judicial, de acordo com Gilson.

“Em geral, os clubes brasileiros têm dívidas, que repelem os investidores porque não têm garantia de que o dinheiro novo investido não será dragado por problemas do passado. Então, quando um clube se transforma em SAF e utiliza a recuperação judicial, como no caso do Rio Branco, dá ao mercado um recado claro de que, de forma transparente e séria, ele está pronto para receber investimentos”, explica Cioffi.