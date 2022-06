Juninho Dias e Emerson Royal promovem amistoso no Zanaga

Jogo será disputado entre os amigos do parlamentar contra os do lateral-direito, neste domingo, às 14h

O vereador americanense Juninho Dias (MDB) e o jogador Emerson Royal, do Tottenham, da Inglaterra, vão realizar neste domingo, às 14h, uma partida de futebol solidária no campo do bairro Antônio Zanaga. O jogo será disputado entre os amigos do parlamentar contra os do lateral-direito, que está de férias e visitando a família, que mora em Americana.

A partida está confirmada mesmo depois de o lateral-direito ter se envolvido em um tiroteio, após sofrer uma tentativa de assalto, na madrugada da última sexta-feira, quando saía de uma casa noturna, na Avenida Paulista.

Juninho e Emerson são amigos de longa data, segundo o vereador – Foto: Divulgação

Para assistir à partida será necessário doar um quilo de alimento. As doações serão recolhidas pelo Instituto Jr. Dias, que está promovendo o evento, e serão distribuídas para famílias que estão em situação de vulnerabilidade social.

“Eu e o Emerson Royal somos amigos há muitos anos, bem antes da fama do futebol”, afirmou Juninho Dias.

“Ele [Emerson] sempre ajuda muito o Instituto Jr. Dias nas ações para a comunidade. A ideia surgiu da vontade de fortalecer o lugar de onde viemos”, contou o parlamentar ao LIBERAL.

Nascido em São Paulo, Emerson Royal chegou a Americana aos 8 anos e frequentou os projetos sociais de futebol do Guanabara, Condor e do Unidos da Cordenonsi. Além do Tottenham, ele possui no currículo passagens por Atlético-MG, Barcelona e Seleção Brasileira.